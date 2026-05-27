Под Красноармейском в ДНР нашли заминированный схрон натовского вооружения

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Заминированный схрон натовского вооружения обнаружен под Красноармейском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в тайнике находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M, C90-CR-RR, а также мины и ручные гранаты. Изъятое вооружение и боеприпасы передали в Минобороны России.