Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов

ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал инициировать принятие новой конституции Армении после парламентских выборов 7 июня.
"Вопрос конституции - это наша внутренняя повестка. В нашей повестке с 2020 года стоял вопрос принятия новой конституции. Это положение включено в предвыборную программу нашей партии "Гражданский договор". И мы говорим, что после предстоящих выборов и формирования большинства мы инициируем принятие новой конституции", - заявил Пашинян в интервью телеканалу "Армения".
Он добавил, что важнейшей задачей новой конституции является институционализация государственности. По мнению Пашиняна, принятие конституции путем референдума укрепит органическую связь между народом и государством.