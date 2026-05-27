Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 27.05.2026 (обновлено: 22:14 27.05.2026)
Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов

Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после переизбрания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал инициировать принятие новой конституции Армении после парламентских выборов 7 июня.
  • По мнению Пашиняна, важнейшей задачей новой конституции является институционализация государственности, а принятие конституции путем референдума укрепит связь между народом и государством.
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал инициировать принятие новой конституции Армении после парламентских выборов 7 июня.
"Вопрос конституции - это наша внутренняя повестка. В нашей повестке с 2020 года стоял вопрос принятия новой конституции. Это положение включено в предвыборную программу нашей партии "Гражданский договор". И мы говорим, что после предстоящих выборов и формирования большинства мы инициируем принятие новой конституции", - заявил Пашинян в интервью телеканалу "Армения".
Он добавил, что важнейшей задачей новой конституции является институционализация государственности. По мнению Пашиняна, принятие конституции путем референдума укрепит органическую связь между народом и государством.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре
Вчера, 19:26
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала