17:53 27.05.2026 (обновлено: 18:20 27.05.2026)
Первый сезон конкурса стартапов для бизнеса начался в Костромской области

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Костромской области стартует первый сезон конкурса стартапов "Бизнес Баттл", направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие деловой среды в регионе, сообщает пресс-служба ВТБ.
В рамках проекта участники пройдут несколько этапов отбора и под руководством опытных наставников научатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. В 2026 году "Бизнес Баттл" впервые пройдет в Костромской области. Принять участие в нем смогут предприниматели старше 18 лет, которые начинают или развивают собственное дело на территории региона. Прием заявок стартует в среду на сайте мероприятия. Для финалистов предусмотрены образовательные программы и специальные призы от партнеров и организаторов конкурса. Победитель получит 1 миллион рублей.
"Развитие малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых факторов устойчивого роста региональной экономики. Для ВТБ важно не только обеспечивать предпринимателей финансовыми инструментами, но и создавать площадки, где начинающие команды могут получить экспертизу, поддержку наставников и возможность масштабировать свои проекты", — отметил заместитель президента – председателя правления кредитной компании Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в финансовой организации видят высокий потенциал у регионального предпринимательства и рассчитывают, что конкурс станет дополнительным драйвером деловой активности в Костромской области.
"В силу специфики истории региона здесь нет крупных производств, большую часть экономики представляет малый и средний бизнес. Конкуренция высокая. Но при этом мы помним — когда-то сильные крепкие предприятия, которые не развивались, стояли на месте — давно пропали. А предприниматели, которые ищут, пробуют новое, — выросли, и о них знают все. Рискуйте, дерзайте. Ситуация в бизнесе очень динамичная, возможностей много", — прокомментировал губернатор Костромской области Сергей Ситников, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
 
