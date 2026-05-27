Первый сезон конкурса стартапов для бизнеса начался в Костромской области

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Костромской области стартует первый сезон конкурса стартапов "Бизнес Баттл", направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие деловой среды в регионе, сообщает пресс-служба ВТБ.

В рамках проекта участники пройдут несколько этапов отбора и под руководством опытных наставников научатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. В 2026 году "Бизнес Баттл" впервые пройдет в Костромской области. Принять участие в нем смогут предприниматели старше 18 лет, которые начинают или развивают собственное дело на территории региона. Прием заявок стартует в среду на сайте мероприятия. Для финалистов предусмотрены образовательные программы и специальные призы от партнеров и организаторов конкурса. Победитель получит 1 миллион рублей.

"Развитие малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых факторов устойчивого роста региональной экономики. Для ВТБ важно не только обеспечивать предпринимателей финансовыми инструментами, но и создавать площадки, где начинающие команды могут получить экспертизу, поддержку наставников и возможность масштабировать свои проекты", — отметил заместитель президента – председателя правления кредитной компании Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в финансовой организации видят высокий потенциал у регионального предпринимательства и рассчитывают, что конкурс станет дополнительным драйвером деловой активности в Костромской области.