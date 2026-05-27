Вирусолог назвал регионы, в которых обитают комары-переносчики инфекций

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комары-переносчики опасных тропических лихорадок обитают на территории Волгоградской области, Краснодарского края, а также в регионах Кавказа, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Такие комары обитают в основном в Волгоградской области , на Кубани и в регионах Кавказа . Пока что их малочисленное количество, большой угрозы российскому населению они не приносят", - сказал Альтштейн , отвечая на вопрос о том, где в России обитают комары, которые могут переносить опасные тропические заболевания.

Он отметил, что комары - это "хороший распространитель вирусов". В России комары могут переносить лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, малярию и другие болезни.