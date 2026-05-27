Появились подробности о клинике в Благовещенске, где умерла пациентка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. "Клиника Медлайн-Премьер" в Благовещенске, в которой скончалась пациентка, проходила около 20 проверок, но работала без нарушений, выяснило РИА Новости, изучив данные открытых источников.

Ранее в СУСК РФ по Амурской области РИА Новости сообщили, что по факту смерти пациентки в одном из медицинских центров Благовещенска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщили агентству в правоохранительных органах, ЧП произошло в ООО "Клиника Медлайн-Премьер", где 41-летней пациентке проводили операцию по ушиванию матки.

По данным сайта rusprofile.ru , ООО "Клиника Медлайн-Премьер" с 2018 года проходила две проверки (плановую и внеплановую), при этом нарушений не выявлено.

По информации портала Checko, в отношении компании зафиксировано 17 контрольно-надзорных мероприятий от прокуратуры РФ, при этом нарушений не выявлено.

РИА Новости в клинике комментировать ситуацию отказались, сославшись на нормы профессиональной этики.

ООО "Клиника Медлайн-Премьер" зарегистрирована с 2002 года в Благовещенске. В учреждении оказывают поликлиническую и специализированную стационарную помощь, клиника занимается диагностикой, пластической хирургией, косметологией.