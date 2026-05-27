НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Город Киров может стать столицей фиджитал-спорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Соколов вместе с олимпийским чемпионом, президентом всероссийской Федерации фиджитал-спорта Никитой Нагорным в среду посетили строительную площадку кировского фиджитал-центра — самого крупного в России.

"С его открытием Киров может стать фиджитал-столицей России. Число занимающихся фиджитал-спортом за два года у нас выросло в 4 раза, а с этого года начинаем пилотный проект "Фиджитал в школу" при участии школы № 32 и инженерно-железнодорожного лицея", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

Фиджитал-центр располагается на территории Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ), где в дальнейшем также разместится кампус мирового уровня с образовательной, научной, культурной, досуговой, спортивной инфраструктурой. Строительство центра ведется в соответствии с госпрограммой "Спорт России".

"В 2025 году в микрорайоне Чистые пруды города Кирова открылся первый фиджитал-центр, и у юных спортсменов уже есть результаты. На чемпионате ПФО в Самаре ребята завоевали "золото" и "серебро", - отмечается в сообщении.

Никита Нагорный обратил внимание на то, что фиджитал-центр в Кирове возводится качественно и быстро. "Совсем недавно с Александром Валентиновичем подписали соглашение о развитии фиджитал-спорта, чуть больше года прошло — и мы видим этот объект. Это, конечно, очень достойно! Я даже не могу привести пример, где подобные объекты строят за такой короткий срок. Уверен, что совсем скоро этот фиджитал-центр станет точкой притяжения для молодежи", — приводятся в сообщении слова Нагорного.