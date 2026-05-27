Киргизия всегда предпочтет Россию США, заявил посол Байсалов

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Киргизия предпочтет сотрудничество с Россией отношениям с США, заявил РИА Новости посол республики в Вашингтоне Эдиль Байсалов.
"У нас железобетонное доверие, прямые каналы сотрудничества, связи с руководством. Никаких сомнений быть не может: Россия - наш союзник и наш ближайший партнер", - сказал Байсалов.
Верительные грамоты президенту США Дональду Трампу Байсалов вручил на прошлой неделе. По словам высокопоставленного дипломата, дипмиссия в американской столице - единственное посольство Киргизии в странах западного полушария.
"Мы всегда и американцам, и европейцам говорим, что для нас европейцы - это русские, для нас белый человек - это русский, другой альтернативы у нас нет", - добавил он.
24 ноября 2025, 13:46