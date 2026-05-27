Рейтинг@Mail.ru
Киргизия всегда предпочтет Россию США, заявил посол Байсалов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 27.05.2026
Киргизия всегда предпочтет Россию США, заявил посол Байсалов

РИА Новости: посол Байсалов заявил, что Киргизия всегда предпочтет Россию США

© Sputnik / Аяна БайтемироваНа центральной площади Бишкека Ала-Тоо
На центральной площади Бишкека Ала-Тоо - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Аяна Байтемирова
На центральной площади Бишкека Ала-Тоо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киргизия предпочитает сотрудничество с Россией отношениям с США, заявил посол республики в Вашингтоне Эдиль Байсалов.
  • По его словам, у Киргизии с Россией есть железобетонное доверие и прямые каналы сотрудничества.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Киргизия предпочтет сотрудничество с Россией отношениям с США, заявил РИА Новости посол республики в Вашингтоне Эдиль Байсалов.
«
"У нас железобетонное доверие, прямые каналы сотрудничества, связи с руководством. Никаких сомнений быть не может: Россия - наш союзник и наш ближайший партнер", - сказал Байсалов.
Верительные грамоты президенту США Дональду Трампу Байсалов вручил на прошлой неделе. По словам высокопоставленного дипломата, дипмиссия в американской столице - единственное посольство Киргизии в странах западного полушария.
"Мы всегда и американцам, и европейцам говорим, что для нас европейцы - это русские, для нас белый человек - это русский, другой альтернативы у нас нет", - добавил он.
Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира
24 ноября 2025, 13:46
 
В миреКиргизияРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала