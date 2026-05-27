Дмитриев прокомментировал нехватку ракет для систем ПВО на Украине

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украине стоит сосредоточиться на мире, если она испытывает нехватку ракет для систем ПВО, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.