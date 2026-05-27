Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал нехватку ракет для систем ПВО на Украине - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 27.05.2026 (обновлено: 21:28 27.05.2026)
Дмитриев прокомментировал нехватку ракет для систем ПВО на Украине

Дмитриев: Киеву стоит сосредоточиться на мире, если ему не хватает ракет для ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Украине стоит сосредоточиться на мире в случае нехватки ракет для систем ПВО.
  • Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за дефицита боеприпасов в ВСУ.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украине стоит сосредоточиться на мире, если она испытывает нехватку ракет для систем ПВО, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
"Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией", - написал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав соответствующую публикацию.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Срочная просьба Зеленского к Трампу насмешила журналиста
Вчера, 19:01
 
В миреУкраинаРоссияСШАКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала