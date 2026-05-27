В Киеве мужчина стрелял из пистолета во дворе жилого дома

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мужчина, стрелявший из пистолета во дворе жилого дома в Киеве, задержан по обвинению в хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила в среду местная полиция.

По данным полиции, в Днепровское управление полиции Киева поступило сообщение от жителей многоэтажного дома о выстрелах на улице Гната Хоткевича. Как установили правоохранители, нарушителем оказался 39-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения решил похвастаться пистолетом перед товарищами и произвел два выстрела вверх. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.