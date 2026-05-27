10:01 27.05.2026 (обновлено: 10:02 27.05.2026)
В Киеве мужчина стрелял из пистолета во дворе жилого дома

В Киеве задержали мужчину, стрелявшего из пистолета во дворе жилого дома

Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве задержан мужчина, стрелявший из пистолета во дворе жилого дома.
  • Нарушитель в состоянии алкогольного опьянения произвел два выстрела вверх.
  • За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мужчина, стрелявший из пистолета во дворе жилого дома в Киеве, задержан по обвинению в хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила в среду местная полиция.
Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему во дворе жилого дома. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы… Правоохранители задержали правонарушителя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Киева в соцсети Facebook*.
По данным полиции, в Днепровское управление полиции Киева поступило сообщение от жителей многоэтажного дома о выстрелах на улице Гната Хоткевича. Как установили правоохранители, нарушителем оказался 39-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения решил похвастаться пистолетом перед товарищами и произвел два выстрела вверх. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
