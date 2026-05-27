Врач-инфекционист назвала первые симптомы хантавируса

НОВОСИБИРСК, 27 мая - РИА Новости. Первые симптомы хантавируса схожи с обычным гриппом - это лихорадка, слабость, тошнота, головная и мышечные боли, рассказала РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"Клиническая диагностика осложнена из-за симптомов, которые можно спутать с гриппом: лихорадка, слабость, головная боль, мышечные боли, тошнота, боли в животе, диарея. Сначала наблюдается лихорадка", - сказала собеседница агентства.

Минакова объяснила, что затем в зависимости от клинической формы и конкретного штамма хантавируса начинаются проявления, связанные с поражением почек и различными кровотечениями или легких с развитием отека легких.

"Основную роль в диагностике играет грамотно собранный эпидемиологический анамнез: куда выезжал человек за последние две-шесть недель, был ли контакт с грызунами, в том числе с их экскрементами. Проводится исключение других инфекционных заболеваний, протекающих с подобной симптоматикой", - отметила эксперт.

Окончательный диагноз ставится только после получения лабораторного обследования, заключила Минакова.