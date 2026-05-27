Врач-инфекционист назвала первые симптомы хантавируса

Отрицательный тест на хантавирус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые симптомы хантавируса схожи с симптомами гриппа: лихорадка, слабость, тошнота, головная и мышечные боли.
  • Затем могут проявиться симптомы, связанные с поражением почек и различными кровотечениями или легких с развитием отека легких, в зависимости от клинической формы и конкретного штамма хантавируса.
  • Основную роль в диагностике хантавируса играет грамотно собранный эпидемиологический анамнез и исключение других инфекционных заболеваний, протекающих с подобной симптоматикой.
НОВОСИБИРСК, 27 мая - РИА Новости. Первые симптомы хантавируса схожи с обычным гриппом - это лихорадка, слабость, тошнота, головная и мышечные боли, рассказала РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Клиническая диагностика осложнена из-за симптомов, которые можно спутать с гриппом: лихорадка, слабость, головная боль, мышечные боли, тошнота, боли в животе, диарея. Сначала наблюдается лихорадка", - сказала собеседница агентства.
Минакова объяснила, что затем в зависимости от клинической формы и конкретного штамма хантавируса начинаются проявления, связанные с поражением почек и различными кровотечениями или легких с развитием отека легких.
"Основную роль в диагностике играет грамотно собранный эпидемиологический анамнез: куда выезжал человек за последние две-шесть недель, был ли контакт с грызунами, в том числе с их экскрементами. Проводится исключение других инфекционных заболеваний, протекающих с подобной симптоматикой", - отметила эксперт.
Окончательный диагноз ставится только после получения лабораторного обследования, заключила Минакова.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Круизный лайнер прибыл 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После этого судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
Здоровье - ОбществоАргентинаКабо-ВердеКанарские острова
 
 
