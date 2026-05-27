12:30 27.05.2026
Итоги конкурса "Предприниматель года" подвели в Хабаровске

В Хабаровске наградили победителей конкурса "Предприниматель года"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Хабаровске подвели итоги юбилейного XXX краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года", сообщает пресс-служба правительства региона.
На торжественном приеме в честь Дня российского предпринимательства губернатор региона Дмитрий Демешин наградил лучших бизнесменов, которые внесли значительный вклад в развитие Хабаровского края.
Он подчеркнул, что сегодня в регионе работают свыше 56 тысяч малых и средних предприятий, а также более 133 тысяч самозанятых.
"В непростых экономических условиях отечественный бизнес проявил гибкость и инициативу, стал движущей силой импортозамещения и внедрения инноваций. Благодаря вашей энергии и предприимчивости наш регион развивается: появляются новые рабочие места, растет благосостояние жителей", – приводит пресс-служба слова Демешина.
За 2025 год малый и средний бизнес края перечислил в бюджетную систему более 70 миллиардов рублей – это на 11,8% больше, чем годом ранее. В секторе МСП работает треть всех занятых в экономике региона, а доля предпринимательства в валовом региональном продукте – 26%.
Демешин подчеркнул, что бизнес края активно поддерживает бойцов в зоне специальной военной операции: беспилотники, техника, экипировка и амуниция от краевых производителей зарекомендовали себя.
"Я часто посещаю бойцов на передовой и могу с уверенностью сказать: наши воины чувствуют вашу поддержку! А поддержка предпринимателей – это задача краевых властей. Мы должны создавать механизмы адаптации бизнеса к меняющимся экономическим условиям, трансформировать меры содействия под конкретные запросы", – сказал губернатор региона.
Одним из таких эффективных инструментов продвижения является бренд "Сделано в Хабаровском крае". Дополнительными программами помощи в его рамках уже пользуются 158 компаний.
"Встретить нашу торговую марку можно не только в региональных торговых сетях, но и на ведущих отечественных маркетплейсах, а также в фирменных магазинах", – поделился губернатор.
Он добавил, что до конца этого года будет завершена процедура регистрации бренда в Китае и Белоруссии.
Демешин вручил награды победителям конкурса, лауреатам и отличившимся предпринимателям. Победителями стали 18 человек в отраслевых и специальных номинациях: строительство, архитектура, дорожное хозяйство, торговля, туризм, связь, услуги для бизнеса, производство пищевых продуктов и напитков, сельское хозяйство, гостиницы, общественное питание, а также за вклад в развитие муниципальных районов и другие.
Лауреатами конкурса признаны 17 бизнесменов, еще 14 человек получили благодарности губернатора за вклад в развитие деловой активности в крае.
 
