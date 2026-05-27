Карпин назвал сборную Египта сильнейшим соперником за последние годы

Национальная команда России проведет еще две товарищеские игры 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил журналистам, что считает команду Египта сильнейшим соперником за последние годы.

Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире. Начало - 21:00 мск. Для египтян эта встреча станет последней домашней перед отправкой на чемпионат мира. В группе G египтяне сыграют против команд Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

"Все, что возможно, про Египет знаем. Посмотрели много матчей. Это самый сильный соперник за последние годы, готовится к чемпионату мира. Для нас это большой плюс посмотреть на игроков на фоне такого соперника", - сказал Карпин.

Изначально товарищеский матч между сборными Египта и России должен был пройти на арене "Миср". За день до игры стало известно о переносе встречи на Каирский международный стадион.

"Ситуация не очень приятная для нас с точки зрения логистики. За три дня до игры менять стадион не очень правильно. Говорят, болельщикам неудобно было добираться на тот стадион", - отметил главный тренер сборной России.