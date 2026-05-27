Карпин выразил надежду, что будущий сын будет здоровым и не тупым - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
21:41 27.05.2026 (обновлено: 22:09 27.05.2026)
Карпин выразил надежду, что будущий сын будет здоровым и не тупым

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил надежду, что его будущий сын будет здоровым и не тупым.
Ранее стало известно, что у Карпина, воспитывающего пять дочерей, скоро родится сын. Об этом сообщила его супруга Дарья, опубликовавшая видео гендер-пати в семейном кругу. 28 мая в Каире пройдет товарищеский матч между сборными России и Египта, встреча начнется в 21:00 мск.
«
"Я и до этого счастлив был. Да, хотелось мальчика, но на этом свет клином не сошелся. Хочется, чтобы был здоровый и не тупой", - заявил Карпин на пресс-конференции.
Карпину 57 лет, в ноябре 2025 года он объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ранее он совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й. Также в течение тренерской карьеры Карпин возглавлял московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо".
