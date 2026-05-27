Карпин выразил надежду, что будущий сын будет здоровым и не тупым

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил надежду, что его будущий сын будет здоровым и не тупым.
"Я и до этого счастлив был. Да, хотелось мальчика, но на этом свет клином не сошелся. Хочется, чтобы был здоровый и не тупой", - заявил Карпин на пресс-конференции.
Карпину 57 лет, в ноябре 2025 года он объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ранее он совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й. Также в течение тренерской карьеры Карпин возглавлял московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо".