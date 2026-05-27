Рейтинг@Mail.ru
Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:41 27.05.2026 (обновлено: 11:39 27.05.2026)
Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца

В Москве врачи спасли пациента с опухолью в сердце размером с теннисный мяч

© Фото : Московская медицина/MAXМосковские кардиохирурги проводят операцию мужчине с патологией сердца
Московские кардиохирурги проводят операцию мужчине с патологией сердца - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : Московская медицина/MAX
Московские кардиохирурги проводят операцию мужчине с патологией сердца
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца.
  • У 46-летнего мужчины нашли опухоль размером с теннисный мяч, которая почти полностью заполняла левое предсердие и мешала нормальному кровотоку.
  • Врачи смогли удалить образование, оставив родной митральный клапан, без замены протезом.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты столичной больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента с редкой патологией сердца, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
"Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца показало редкую патологию: огромное образование, почти полностью заполнявшее левое предсердие, мешало нормальному кровотоку", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В России впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы
25 мая, 15:00
До этого мужчина в поликлинику с жалобами не обращался и обследования не проходил. Его госпитализировали в больницу имени Вересаева.
"Особенность этого случая — размер опухоли. Она была размером с теннисный мяч, очень крупная для миксомы сердца, перекрывала митральный клапан и мешала сердцу работать. Сложность добавляло и то, что образование плотно прилегало к митральному клапану, требуя ювелирной работы хирурга для безопасного удаления. Кардиохирурги оставили родной клапан, а не заменили его протезом", — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко.
Хирурги успешно удалили опухоль вместе с участком предсердия, где она крепилась. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой под наблюдение врачей.
Миксома сердца — редкое заболевание, которое долго может не давать симптомов. Но по мере развития опухоль может вызывать серьезные осложнения, вплоть до инсульта, если ее фрагменты отрываются и попадают в кровоток.
Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина из Новосибирска проводят операцию 5-месячной девочке - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Новосибирские врачи спасли девочку со сложнейшим пороком сердца
23 мая, 17:21
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала