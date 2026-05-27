Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца.

У 46-летнего мужчины нашли опухоль размером с теннисный мяч, которая почти полностью заполняла левое предсердие и мешала нормальному кровотоку.

Врачи смогли удалить образование, оставив родной митральный клапан, без замены протезом.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты столичной больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента с редкой патологией сердца, сообщил департамент здравоохранения Москвы.

"Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца показало редкую патологию: огромное образование, почти полностью заполнявшее левое предсердие, мешало нормальному кровотоку", — говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

До этого мужчина в поликлинику с жалобами не обращался и обследования не проходил. Его госпитализировали в больницу имени Вересаева.

"Особенность этого случая — размер опухоли. Она была размером с теннисный мяч, очень крупная для миксомы сердца, перекрывала митральный клапан и мешала сердцу работать. Сложность добавляло и то, что образование плотно прилегало к митральному клапану, требуя ювелирной работы хирурга для безопасного удаления. Кардиохирурги оставили родной клапан, а не заменили его протезом", — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко.

Хирурги успешно удалили опухоль вместе с участком предсердия, где она крепилась. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой под наблюдение врачей.