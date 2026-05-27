Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца.
- У 46-летнего мужчины нашли опухоль размером с теннисный мяч, которая почти полностью заполняла левое предсердие и мешала нормальному кровотоку.
- Врачи смогли удалить образование, оставив родной митральный клапан, без замены протезом.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты столичной больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента с редкой патологией сердца, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
"Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца показало редкую патологию: огромное образование, почти полностью заполнявшее левое предсердие, мешало нормальному кровотоку", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
До этого мужчина в поликлинику с жалобами не обращался и обследования не проходил. Его госпитализировали в больницу имени Вересаева.
"Особенность этого случая — размер опухоли. Она была размером с теннисный мяч, очень крупная для миксомы сердца, перекрывала митральный клапан и мешала сердцу работать. Сложность добавляло и то, что образование плотно прилегало к митральному клапану, требуя ювелирной работы хирурга для безопасного удаления. Кардиохирурги оставили родной клапан, а не заменили его протезом", — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко.
Хирурги успешно удалили опухоль вместе с участком предсердия, где она крепилась. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой под наблюдение врачей.
Миксома сердца — редкое заболевание, которое долго может не давать симптомов. Но по мере развития опухоль может вызывать серьезные осложнения, вплоть до инсульта, если ее фрагменты отрываются и попадают в кровоток.