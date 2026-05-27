Анохин: Активная фаза строительства кампуса в Смоленске начнется осенью

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Активная фаза строительства межвузовского кампуса "Гагарин" в центре Смоленска начнется осенью, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в МАКС.

Статус реализации проекта и дальнейшие этапы работ рассмотрели на совещании под руководством губернатора с участием представителей Минобрнауки РФ и подрядной организации.

"В рамках первой очереди группа компаний "ЕКС" готовится к выходу на три строительные площадки. Проектом предусмотрено возведение цифровой школы по системе "Школа 21", учебного корпуса, а также объекта для проживания преподавателей. Объекты будут расположены в границах улиц Пржевальского и Коненкова. Все градостроительные решения по объектам кампуса согласованы. В настоящее время проектная документация проходит процедуру рассмотрения в государственной экспертизе", - написал Анохин.