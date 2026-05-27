17:04 27.05.2026 (обновлено: 18:43 27.05.2026)
Калужская область отмечена президентом за развитие жилищного строительства

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Калужской областиПолномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев вручает награду губернатору Калужской области Владиславу Шапше. 27 мая 2026
КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Калужская область вошла в число четырех регионов ЦФО, отмеченных благодарностью президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Калужская область – один из четырех регионов ЦФО, которые отмечены благодарностью президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства. Награду от имени главы государства вручил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в Калужской области в прошлом году построили более миллиона квадратных метров жилья.
"По этому показателю регион в четверке лидеров в Центральной России, а в расчете на одного жителя — мы вторые. Несмотря на трудности, высокие темпы сохраняем. Так, объемы ввода многоквартирного жилья за 4 месяца этого года в два раза больше, чем за тот же период 2025 года", - подчеркнул губернатор.
Шапша рассказал, что правительство региона использует механизм комплексного развития территории. Вместе с жильем строятся дороги, коммуникации, соцобъекты. Таких площадок в Калужской области уже 26.
В регионе продолжается работа по переселению людей из аварийного жилфонда, обновлению объектов ЖКХ.
"Понимаем, что объем работ впереди огромный: наказов избирателей по этому направлению в новой Народной программе "Единой России" много. При поддержке партии работаем дальше, чтобы каждый район, каждый город становился удобнее и комфортнее для жизни", - отметил Шапша.
 
