Калужская область отмечена президентом за развитие жилищного строительства

КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Калужская область вошла в число четырех регионов ЦФО, отмеченных благодарностью президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Калужская область – один из четырех регионов ЦФО, которые отмечены благодарностью президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства. Награду от имени главы государства вручил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, в Калужской области в прошлом году построили более миллиона квадратных метров жилья.

"По этому показателю регион в четверке лидеров в Центральной России, а в расчете на одного жителя — мы вторые. Несмотря на трудности, высокие темпы сохраняем. Так, объемы ввода многоквартирного жилья за 4 месяца этого года в два раза больше, чем за тот же период 2025 года", - подчеркнул губернатор.

Шапша рассказал, что правительство региона использует механизм комплексного развития территории. Вместе с жильем строятся дороги, коммуникации, соцобъекты. Таких площадок в Калужской области уже 26.

В регионе продолжается работа по переселению людей из аварийного жилфонда, обновлению объектов ЖКХ.