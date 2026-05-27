KakaoTalk подал заявку на регистрацию товарного знака в России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда в России, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile.
"Южнокорейская корпорация Kakao Corp. подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда KakaoTalk", - сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
По данным издания, среди возможных направлений использования товарного знака указаны программы и приложения, рекламные услуги, сервисы передачи сообщений, социальные сети и другие виды услуг.
Как отмечается, KakaoTalk - бесплатное приложение для обмена сообщениями и звонков, первая версия которого была выпущена в 2010 году.