KakaoTalk подал заявку на регистрацию товарного знака в России

KakaoTalk - бесплатное приложение для обмена сообщениями и звонков.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда в России, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile.

По данным издания, среди возможных направлений использования товарного знака указаны программы и приложения, рекламные услуги, сервисы передачи сообщений, социальные сети и другие виды услуг.