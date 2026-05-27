Израиль заявил о гибели нового командира ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель нового командира военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
- Мухаммад Уде, возглавивший военное крыло ХАМАС после устранения предыдущего командира, был одним из последних высокопоставленных командиров, ответственных за планирование и координацию атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила гибель нового командира военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа, удар по которому был нанесен спустя 10 дней после устранения предыдущего командира военного крыла движения.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности (ШАБАК) объявили, что вчера (во вторник) в результате удара по северной части сектора Газа был убит (...) Мухаммад Уде. Уде возглавил военное крыло ХАМАС после устранения Изз ад-Дина аль-Хаддада. Он также руководил штабом разведки этой (...) организации", - говорится в сообщении военных.
По сведениям ЦАХАЛ, Уде был одним из последних высокопоставленных командиров ХАМАС, ответственных за планирование и координацию атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
Армия обороны Израиля 16 мая официально подтвердила убийство Изз ад-Дина аль-Хаддада в секторе Газа.