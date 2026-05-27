Совбез Ирана ответил на вопрос о запасах обогащенного урана

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос о том, что будет с иранскими запасами обогащенного урана, не на повестке дня, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.

"Этот вопрос не на повестке дня переговоров", - сказал он в кулуарах I Международного форума по безопасности в ответ на вопрос о судьбе иранских запасов обогащенного урана.