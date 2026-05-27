Иран сообщил о продолжении непрямых контактов с США

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Непрямые контакты Ирана и Соединенных Штатов Америки продолжаются, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"Что касается непрямого контакта с американцами, да, продолжается", - сказал он в кулуарах Первого международного форума по безопасности.
