Рейтинг@Mail.ru
Иран и Оман ведут переговоры по Ормузскому проливу - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 27.05.2026
Иран и Оман ведут переговоры по Ормузскому проливу

Иран и Оман обсуждают новый порядок прохода судов через Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Оман ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
  • Условия и порядок прохода через пролив будут другими по сравнению с тем, как это было до начала конфликта вокруг Ирана.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Иран и Оман вместе ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе", - сказал Багери в кулуарах Первого Международного форума по безопасности.
По его словам, условия и порядок прохода через Ормузский пролив будут совершенно другие по сравнению с тем, как это происходило до начала конфликта вокруг Ирана.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
WP: открытие Ормузского пролива будет проходить поэтапно
25 мая, 16:11
 
В миреИранОрмузский проливОман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала