Иран и Оман ведут переговоры по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и Оман ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
- Условия и порядок прохода через пролив будут другими по сравнению с тем, как это было до начала конфликта вокруг Ирана.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Иран и Оман вместе ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе", - сказал Багери в кулуарах Первого Международного форума по безопасности.
По его словам, условия и порядок прохода через Ормузский пролив будут совершенно другие по сравнению с тем, как это происходило до начала конфликта вокруг Ирана.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.