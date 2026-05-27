Обход "белых списков" в Иране обходится в половину месячной зарплаты

ТЕГЕРАН, 27 мая - РИА Новости, Прохор Доренко. Аналог "белых списков" активирован в Иране на фоне войны с США и Израилем, иностранные сервисы работают с перебоями, а стоимость VPN достигает 100 долларов за 20 гигабайт трафика, передает корреспондент РИА Новости.

Власти Ирана после нападения США Израиля , а также серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент агентства, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране после 87 дней полного отключения.

Доступ к глобальной сети гостям столицы предлагает персонал гостиниц. Цены варьируются в зависимости от необходимого объема. Привычные VPN-сервисы полностью заблокированы властями, а для обхода "белых списков" требуется подключиться к специальным серверам.

Так, за пять гигабайт иностранного трафика потребуется заплатить от 15 до 30 долларов. При этом стоимость 20 гигабайт может составлять от 80 до 100 долларов. Жительница Тегерана Мона подтвердила в беседе с РИА Новости, что это соответствует "рыночной цене".

"Для большей части населения Тегерана подобные суммы попросту неподъемны: средняя зарплата в городе не превышает 150-200 долларов в месяц в зависимости от курса", - сказала она.

По ее словам, люди чаще всего покупают по несколько гигабайт за 3-5 долларов, чтобы воспользоваться иностранными мессенджерами.