Рейтинг@Mail.ru
Обход "белых списков" в Иране обходится в половину месячной зарплаты - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 27.05.2026
Обход "белых списков" в Иране обходится в половину месячной зарплаты

РИА Новости: обход "белых списков" в Иране стоит половину зарплаты за месяц

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране активирован аналог «белых списков», иностранные сервисы работают с перебоями.
  • Доступ к привычным VPN-сервисам полностью заблокирован, стоимость 20 гигабайт трафика через специальные серверы достигает 100 долларов.
  • Средняя зарплата в Тегеране не превышает 150–200 долларов в месяц, поэтому для большей части населения цены на доступ в интернет непоподъемны.
ТЕГЕРАН, 27 мая - РИА Новости, Прохор Доренко. Аналог "белых списков" активирован в Иране на фоне войны с США и Израилем, иностранные сервисы работают с перебоями, а стоимость VPN достигает 100 долларов за 20 гигабайт трафика, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Ирана после нападения США и Израиля, а также серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент агентства, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране после 87 дней полного отключения.
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету
Вчера, 10:56
Доступ к глобальной сети гостям столицы предлагает персонал гостиниц. Цены варьируются в зависимости от необходимого объема. Привычные VPN-сервисы полностью заблокированы властями, а для обхода "белых списков" требуется подключиться к специальным серверам.
Так, за пять гигабайт иностранного трафика потребуется заплатить от 15 до 30 долларов. При этом стоимость 20 гигабайт может составлять от 80 до 100 долларов. Жительница Тегерана Мона подтвердила в беседе с РИА Новости, что это соответствует "рыночной цене".
"Для большей части населения Тегерана подобные суммы попросту неподъемны: средняя зарплата в городе не превышает 150-200 долларов в месяц в зависимости от курса", - сказала она.
По ее словам, люди чаще всего покупают по несколько гигабайт за 3-5 долларов, чтобы воспользоваться иностранными мессенджерами.
Власти Ирана в понедельник приняли решение о восстановлении интернета, однако не упомянули сроков завершения этого процесса. Агентство ISNA во вторник передало, что выход в международную сеть, отсутствовавший в течение почти трех месяцев из-за конфликта с США и Израилем, будет восстановлен в течение суток.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Власти Ирана объяснили ограничение интернета
15 марта, 18:06
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала