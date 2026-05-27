Инвестор высказался о продлении лицензии на поставки российской нефти
27.05.2026
Инвестор высказался о продлении лицензии на поставки российской нефти

Инвестор Шостак: продление лицензии на поставки нефти РФ поможет рынку США

  • Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что решение властей США продлить лицензию на поставки российской нефти принесет пользу американскому рынку.
  • Шостак отметил, что американский рынок не изолирован от хаоса на мировом нефтяном рынке, несмотря на отсутствие недостатка в энергоносителях в США.
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Решение администрации США продлить лицензию на поставки российской нефти принесет пользу американскому рынку, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Высокая внутренняя цена на бензин в США является ни чем иным, как отражением общей нервозности на рынке. В этом контексте любое, пусть даже временное и ограниченное по объему, послабление для глобального рынка полезно для рынка американского", - добавил Шостак, комментируя решение Вашингтона продлить на 30 дней исключение санкций на российскую нефть.
Шостак отметил, что США не изолированы от хаоса на мировом нефтяном рынке, хотя они и не испытывают недостатка в энергоносителях.
"Несмотря на то, что США непосредственно не испытывают недостатка сырья, их домашний рынок не изолирован от мирового хаоса", - добавил он.
Министр финансов США Скотт Бессент 18 мая подтвердил, что Вашингтон продлевает еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Очередное продление лицензии может быть вызвано желанием Вашингтона сбить цены на нефть, взлетевшие из-за нападения на Иран.
