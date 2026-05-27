03:18 27.05.2026
Эксперт рассказал, куда выгодно вложить 100 тысяч рублей

Финансист Родин: 100 тысяч рублей можно положить на короткий депозит

Предприниматель изучает финансовые графики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вклады дают 10–12% годовых, а оперируя короткими депозитами, можно получить больше.
  • По накопительным счетам доходности могут доходить до 14% годовых, и при правильной стратегии размещения денег доходность может быть выше, чем по вкладу.
  • Государственные облигации (ОФЗ) предлагают доходность до 14,7%, но при продаже на вторичном рынке возможна потеря части средств.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Свободные 100 тысяч рублей можно приумножить, выбрав подходящий финансовый инструмент. О лучших вариантах агентству “Прайм” рассказал эксперт проекта "Моифинансы.рф" Алексей Родин.
По его словам, вклады дают 10-12% годовых, а если оперировать короткими депозитами, получится еще больше.
"Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, можно выбрать накопительный счет. Доходности по ним могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счету, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе", — пояснил Родин.
Также можно рассмотреть государственные облигации (ОФЗ) с доходностью до 14,7%, но при продаже на вторичном рынке возможна потеря части средств. При горизонте в один год и низком риске депозиты и накопительные счета остаются самыми надежными. В зависимости от выбранной стратегии, вы можете получить 100-140 тысяч рублей дополнительного дохода в год, подытожил эксперт.
ЭкономикаАлексей РодинМоифинансы.рф
 
 
