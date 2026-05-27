Роботы "Импульс" могут перемещать гаубицу Д-30

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий, эксплуатирующий новейшие наземные робототехнические комплексы "Импульс", рассказал, что в транспортном исполнении они способны перемещать гаубицу Д-30 массой более трех тонн, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"У комплексов внушительная грузоподъемность – могут перевозить на себе до 500 килограммов в горку 30 градусов и везут до тонны по ровной поверхности, а также могут буксировать до полутора тонн. Более того, в качестве тягача могут тащить за собой и того больше – гаубицу Д-30, которая весит больше трех тонн", - приводит слова военнослужащего "Ростех".
Он отметил, что "Импульсы" демонстрируют хорошую эффективность как при решении огневых, так и транспортных задач. При этом, по словам военнослужащего, комплексы отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия.
"Самое существенное преимущество – это высокая проходимость за счет гусеничного шасси, которое позволяет преодолевать различные рытвины, ямы, забираться по уклону в условиях глубокой грязи", - добавил военнослужащий.
