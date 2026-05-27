Роботы "Импульс" могут перемещать гаубицу Д-30

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий, эксплуатирующий новейшие наземные робототехнические комплексы "Импульс", рассказал, что в транспортном исполнении они способны перемещать гаубицу Д-30 массой более трех тонн, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Он отметил, что "Импульсы" демонстрируют хорошую эффективность как при решении огневых, так и транспортных задач. При этом, по словам военнослужащего, комплексы отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия.