Роботы "Импульс" могут перемещать гаубицу Д-30

08:03 27.05.2026
"Ростех": "Импульсы" способны перемещать гаубицу Д-30 массой более трех тонн

© Ростех
Универсальный боевой робот на гусеничной платформе "Импульс-М". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Робототехнические комплексы "Импульс" способны перемещать гаубицу Д-30 массой более трех тонн.
  • Комплексы "Импульс" имеют хорошую эффективность при решении огневых и транспортных задач и отличаются живучестью в боевых условиях.
  • Преимущество комплексов "Импульс" — высокая проходимость за счет гусеничного шасси.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий, эксплуатирующий новейшие наземные робототехнические комплексы "Импульс", рассказал, что в транспортном исполнении они способны перемещать гаубицу Д-30 массой более трех тонн, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"У комплексов внушительная грузоподъемность – могут перевозить на себе до 500 килограммов в горку 30 градусов и везут до тонны по ровной поверхности, а также могут буксировать до полутора тонн. Более того, в качестве тягача могут тащить за собой и того больше – гаубицу Д-30, которая весит больше трех тонн", - приводит слова военнослужащего "Ростех".
Он отметил, что "Импульсы" демонстрируют хорошую эффективность как при решении огневых, так и транспортных задач. При этом, по словам военнослужащего, комплексы отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия.
"Самое существенное преимущество – это высокая проходимость за счет гусеничного шасси, которое позволяет преодолевать различные рытвины, ямы, забираться по уклону в условиях глубокой грязи", - добавил военнослужащий.
