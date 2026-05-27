Митрополит Иларион сообщил, что место его служения определит патриарх

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, рассказал РИА Новости, что место его дальнейшего служения определит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я доложу о случившемся святейшему патриарху и оставлю вопрос на его благоусмотрение", – сказал архиерей агентству.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила под стражу митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.