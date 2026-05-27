Митрополит Иларион в заключении вспоминал апостолов и Достоевского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Иларион рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом.
- Опыт пребывания в темнице был во многих отношениях "незабываемым", отметил он.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
«
"Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошли через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом", - сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале.
Опыт пребывания в темнице, отметил он, был во многих отношениях "незабываемым".
Чешские полицейские остановили и досмотрели автомобиль архиерея 24 мая без независимых свидетелей и видеорегистрации. Один из полицейских, сообщал Telegram-канал митрополита, работал с найденными контейнерами без перчаток. После этого митрополита, по сведениям его Telegram-канала, шесть часов без перерыва допрашивали, а также держали в холодном изоляторе, где выспаться удавалось только урывками.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.