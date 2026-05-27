Митрополит Иларион поблагодарил адвоката и прокурора

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, выразил благодарность адвокату и прокурору, принявшему решение отпустить его без предъявления обвинения и дополнительных условий.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, которые были найдены у него в машине. Митрополита посетили адвокат и российский консул. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
"Я, конечно, очень благодарен адвокату, который, в общем, с большим мастерством — он человек с огромным опытом — провел все это дело. И прокурору, который принял вот такое решение: отпустить нас без всяких подписок, без каких-то гарантий и без предъявления нам каких бы то ни было обвинений", - сказал митрополит Иларион, в видеообращении размещенном в его Telegram-канале.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову.