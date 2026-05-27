Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Иларион поблагодарил адвоката и прокурора - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:10 27.05.2026
Митрополит Иларион поблагодарил адвоката и прокурора

Митрополит Иларион выразил благодарность адвокату и прокурору за освобождение

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион выразил благодарность адвокату и прокурору, принявшему решение отпустить его без предъявления обвинения и дополнительных условий.
  • Адвокат с большим мастерством провел это дело, рассказал иерарх.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, выразил благодарность адвокату и прокурору, принявшему решение отпустить его без предъявления обвинения и дополнительных условий.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, которые были найдены у него в машине. Митрополита посетили адвокат и российский консул. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
«

"Я, конечно, очень благодарен адвокату, который, в общем, с большим мастерством — он человек с огромным опытом — провел все это дело. И прокурору, который принял вот такое решение: отпустить нас без всяких подписок, без каких-то гарантий и без предъявления нам каких бы то ни было обвинений", - сказал митрополит Иларион, в видеообращении размещенном в его Telegram-канале.

Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла и российский МИД
26 мая, 14:57
 
РелигияВ миреРоссияЧехияМитрополит Иларион (Алфеев)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала