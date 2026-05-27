Митрополит Иларион заявил, что наркотики нашли за обшивкой багажника
17:56 27.05.2026
Митрополит Иларион заявил, что наркотики нашли за обшивкой багажника

Митрополит Иларион заявил, что наркотики якобы нашли в багажнике его автомобиля

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что запрещенные вещества были якобы обнаружены за обшивкой ниши для огнетушителя в его автомобиле.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
"Была вынута часть обшивки багажника, где хранится огнетушитель. И не за самим огнетушителем, а вот за этой обшивкой якобы были найдены эти вещества", - сообщил митрополит в ролике, размещенном в его Telegram-канале.

Чешские полицейские остановили и досмотрели автомобиль архиерея 24 мая без независимых свидетелей и видеорегистрации. Один из полицейских, сообщал Telegram-канал митрополита, работал с найденными контейнерами без перчаток. После этого митрополита, по сведениям его Telegram-канала, шесть часов без перерыва допрашивали.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
"Впервые в жизни я вообще видел наркотики. Я никогда в жизни не употреблял наркотики, не перевозил наркотики, не хранил, не держал в руках", - заявил он в видеоролике.
После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
