Митрополит Иларион заявил, что его держали в холодном изоляторе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион, освобожденный после задержания в Чехии, заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.

"Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было – плоские нары. Спать получалось только урывками", – цитирует митрополита Илариона его Telegram-канал

Чехии. В сообщении говорится, что один из адресов, связанных с местом содержания и процессуальными действиями, – Pražská 864, Unhošť. Согласно информации на сайте чешской полиции, по указанному адресу располагается районный департамент города Унгошть в районе Кладно Среднечешского края

Ранее Telegram-канал митрополита сообщил, что 24 мая автомобиль архиерея остановили полицейские. Досмотр прошел без независимых свидетелей и видеорегистрации, а один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток. После этого митрополита, по сведениям его Telegram-канала, шесть часов допрашивали без перерыва.