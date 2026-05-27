21:36 27.05.2026
Ибрагимов может вырасти в футболиста хорошего уровня, заявил Карпин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что российский игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов имеет шансы вырасти в футболиста хорошего уровня.
  • Амир Ибрагимов в возрасте 18 лет был впервые вызван в сборную России для участия в серии товарищеских матчей в мае — июне 2026 года.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский игрок английского клуба "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов имеет шансы вырасти в футболиста хорошего уровня, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ибрагимов, воспитанник академии "Шеффилд Юнайтед", перешедший затем в структуру юношеских команд "Манчестер Юнайтед", в возрасте 18 лет был впервые вызван в сборную России для участия в серии товарищеских матчей в мае - июне 2026 года. Первый из них, против сборной Египта, состоится в Каире 28 мая.
"Амира хочется посмотреть при другом уровне сопротивления. Качества у него есть, посмотрим, как он сможет их реализовать. Может вырасти в игрока хорошего уровня", - заявил Карпин на пресс-конференции.
В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
ФутболСпортАмир ИбрагимовВалерий КарпинМанчестер ЮнайтедШеффилд Юнайтед
 
