Хачанов потратил почти четыре часа и вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго раунда 13-й номер посева Хачанов со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4) обыграл аргентинца Марко Трунгеллити. Спортсмены провели на корте 3 часа 45 минут.
В третьем круге Хачанов встретится с нидерландцем Йеспером Де Йонгом. Лучшим достижением 30-летнего россиянина на "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.
В другом матче дня 21-й сеянный испанец Алехандро Давидович-Фокина проиграл аргентинцу Тьяго Тиранте со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6.
