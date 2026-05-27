Хачанов потратил почти четыре часа и вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В третьем круге Хачанов встретится с нидерландцем Йеспером Де Йонгом. Лучшим достижением 30-летнего россиянина на "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.