Хачанов потратил почти четыре часа и вышел в третий раунд "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
16:03 27.05.2026 (обновлено: 16:05 27.05.2026)
Хачанов потратил почти четыре часа и вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
  • Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
  • В матче второго раунда Хачанов обыграл аргентинца Марко Трунгеллити со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго раунда 13-й номер посева Хачанов со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4) обыграл аргентинца Марко Трунгеллити. Спортсмены провели на корте 3 часа 45 минут.
В третьем круге Хачанов встретится с нидерландцем Йеспером Де Йонгом. Лучшим достижением 30-летнего россиянина на "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.
В другом матче дня 21-й сеянный испанец Алехандро Давидович-Фокина проиграл аргентинцу Тьяго Тиранте со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6.
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
