Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Севера" освободили Гранов в Харьковской области.
- Это создает условия для наступления в направлении логистического центра ВСУ в районе Казачьей Лопани.
- Подразделения "Востока" установили контроль над Воздвижевкой в Запорожской области.
- Село было ключевым узлом обороны противника к западу от реки Гайчур.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Гранов и Воздвижевку, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области", — говорится в сводке.
Освобождение этого села не только расширяет полосу безопасности в регионе, но и создает условия для дальнейшего наступления в направлении логистического центра ВСУ в районе Казачьей Лопани, подчеркнули в ведомстве.
Бойцы группировки также нанесли поражение противнику в двух населенных пунктах Харьковской области и пяти — Сумской. На этом участке фронта украинская армия потеряла свыше 165 боевиков, десять автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
Контроль над Воздвижевкой в Запорожской области также имеет большое тактическое значение: населенный пункт был ключевым узлом обороны ВСУ к западу от реки Гайчур. При освобождении села военнослужащие группировки "Восток" зачистили более 530 зданий и уничтожили две роты украинской армии.
В зоне ответственности бойцов противник потерял до 285 боевиков, три ББМ и семь автомобилей.
