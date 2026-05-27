Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2026
12:55 27.05.2026 (обновлено: 13:04 27.05.2026)
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой на педагогический колледж в ЛНР.
  • В обращении депутаты Госдумы выразили убежденность, что неонацистский режим Владимира Зеленского намеренно прибегает к террористическим атакам против мирного населения.
  • Депутаты Госдумы призывают потребовать прекратить военное, материальное и финансовое снабжение режима Зеленского и привлечь виновников преступлений к ответственности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР.
Документ был внесен в палату парламента думским комитетом по международным делам по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
В обращении депутаты Госдумы выразили убежденность, что неонацистский режим Владимира Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении "главаря киевской хунты". По их мнению, Зеленский с этой целью намеренно прибегает к многочисленным террористическим атакам против мирного населения.
Российские парламентарии призывают всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.
Кроме того, депутаты палаты парламента призывают потребовать безотлагательно прекратить военное, материальное и финансовое снабжение нелегитимного режима Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора.
По мнению депутатов Госдумы, виновники, соучастники преступлений против человечества и подстрекатели к преступлениям против человечества должны быть привлечены к ответственности и неизбежно понести наказание.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинЛеонид ПасечникГосдума РФВооруженные силы УкраиныООНУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
