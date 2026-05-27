Обращение Госдумы из-за атаки ВСУ в ЛНР будет разослано до конца дня

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обращение Госдумы в связи с атакой ВСУ на колледж в ЛНР после принятия будет до конца дня разослано на многие континенты мира, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы находимся в контакте с комитетами по международным делам десятков парламентов стран мира. Нас поддерживают. Сегодня, после того, как наше обращение к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и национальным парламентам стран мира будет принято, сейчас документ переводится на различные языки, сегодня до конца дня будет разослан на многие континенты", - сказал Слуцкий в ходе пленарного заседания Госдумы.