Рейтинг@Mail.ru
Обращение Госдумы из-за атаки ВСУ в ЛНР будет разослано до конца дня - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 27.05.2026
Обращение Госдумы из-за атаки ВСУ в ЛНР будет разослано до конца дня

Слуцкий: обращение Госдумы из-за атаки ВСУ в ЛНР будет разослано до конца дня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госдуму внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом в Старобельске.
  • Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обращение будет переведено на различные языки и до конца дня разослано на многие континенты мира.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обращение Госдумы в связи с атакой ВСУ на колледж в ЛНР после принятия будет до конца дня разослано на многие континенты мира, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий ранее сообщил, что в Госдуму во вторник был внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобельске.
"Мы находимся в контакте с комитетами по международным делам десятков парламентов стран мира. Нас поддерживают. Сегодня, после того, как наше обращение к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и национальным парламентам стран мира будет принято, сейчас документ переводится на различные языки, сегодня до конца дня будет разослан на многие континенты", - сказал Слуцкий в ходе пленарного заседания Госдумы.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
На Западе обрушились на фон дер Ляйен после трагедии в Старобельске
26 мая, 21:35
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала