Обращение Госдумы из-за атаки ВСУ в ЛНР будет разослано до конца дня

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обращение Госдумы в связи с атакой ВСУ на колледж в ЛНР после принятия будет до конца дня разослано на многие континенты мира, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий ранее сообщил, что в Госдуму во вторник был внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобельске.
"Мы находимся в контакте с комитетами по международным делам десятков парламентов стран мира. Нас поддерживают. Сегодня, после того, как наше обращение к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и национальным парламентам стран мира будет принято, сейчас документ переводится на различные языки, сегодня до конца дня будет разослан на многие континенты", - сказал Слуцкий в ходе пленарного заседания Госдумы.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.