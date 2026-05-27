Головин пропустит ближайшие матчи сборной России

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участия в ближайших товарищеских матчах из-за перелома пальца.
Сборная России, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.е.