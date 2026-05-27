21:10 27.05.2026 (обновлено: 22:06 27.05.2026)
Головин пропустит ближайшие матчи сборной России

Футболист Головин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за перелома пальца

  • Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет принять участия в ближайших товарищеских матчах сборной России из-за перелома пальца.
  • Товарищеский матч со сборной Египта пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участия в ближайших товарищеских матчах из-за перелома пальца.
Встреча со сборной Египта пройдет 28 мая в Каире и начнется в 21:00 мск. Ранее стало известно, что товарищеский матч пройдет не на арене "Миср", как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе.
«
Головина перелом пальца. Он не может принять участия, минимум месяц пауза", - сказал Карпин журналистам.
Сборная России, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.е.
ФутболСпортВалерий КарпинАлександр ГоловинСборная России по футболу
 
