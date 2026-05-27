"Впервые сматерилась": наши гимнастки пережили ужас киевского чемпионата

Российские гимнастки впервые с 2022 года выступят под родным флагом на международном турнире — чемпионате Европы в Варне. Это будет тяжелое испытание для молодой сборной страны. В 2013-м на чемпионате мира в Киеве наши художницы столкнулись с мощным давлением. РИА Новости рассказывает об одном из самых скандальных турниров в истории.

Лживо обвинили в лояльности русским

Накануне разгорелся судейский скандал. Международная федерация гимнастики (FIG) внезапно отстранила от работы несколько десятков судей международного класса, включая россиян. Дисциплинарная комиссия отменила итоги экзаменов судейских курсов в Испании, России и Румынии. Также временно сняли с должностей несколько членов технического комитета, в том числе президента техкома Наталью Кузьмину. FIG обвиняла отстраненных судей и технических специалистов в коррупции и лояльности сборной России. Впоследствии обвинения сняли, а судей признали невиновными. Тем не менее, чемпионат прошел без участия российских представителей в судейской панели.

Ирина Винер, — она тогда была главным тренером сборной России, — в разговоре со СМИ указывала на нарушение регламента соревнований, а состав судейской бригады оказался непредсказуемым. Это, по ее мнению, усилило общие подозрения в предвзятости рефери, особенно в контексте соперничества между российской и украинской школами гимнастики. Оно исторически было острым и особенно усиливалось, когда одна из сторон выступала на своей территории.

Винер, видимо, чувствовала угрозу на уровне инстинктов, а потому бросила все силы на создание предсказуемой безопасной среды для учениц. Яне Кудрявцевой и Маргарите Мамун, равно как и составу групповых упражнений, запретили питаться на арене, ходить на прогулки в одиночестве и оставлять свою воду без присмотра. Открыла бутылку, сделала глоток — все, либо выбрасываешь, либо даешь в руки личному тренеру. Был еще один способ подстраховки, связанный с бутылками. Перед открыванием на нее нужно было надавить руками, чтобы проверить целостность упаковки. Винер боялась, что в воду могли добавить какие-то посторонние вещества через шприц.

В отеле и в городе гимнасток везде сопровождали охранники. Это было дико и непривычно. Вот как Кудрявцева вспоминает тот опыт в интервью Яне Батыршиной:

« "Я помню, мы с Ритой жили в номере, а у дверей стояли охранники. Мы выглядывали в глазок: для нас это непривычная ситуация. Они всю ночь стояли, и мы с Ритой вышли: "Может, вам стульчик?" Они говорят: "Нет, нам не положено, мы должны стоять". Это Ирина Александровна их поставила. Мы ездили не на автобусе, а на машине, либо у нас был отдельный автобус".

"Уходить или убегать?"

У Кудрявцевой возникли неполадки с музыкой во время выступления с лентой в квалификации. Диск с песней Мирей Матье заело, судьи не остановили Яну, и она была вынуждена завершать упражнение как есть — с шипящей заикающейся музыкой и отчасти вообще в тишине.

"Когда музыка прервалась, у меня были очень большие сомнения в голове. Что же мне делать, уходить, убегать или продолжать? И просто решила продолжить. То есть я не знала, как правильно. А мне сказали, что если бы остановилась, то уже бы даже не дали второй раз выйти", — вспоминает Кудрявцева.

Ее интуитивное решение продолжать упражнение было правильным, хотя за несколько дней до чемпионата Яна пропустила мимо ушей установки тренеров на этот счет — они заранее говорили, что возможны провокации с музыкой, и надо быть готовыми доделывать начатое в тишине. Если прерваться, оценку снизят максимально и не позволят сделать еще одну попытку.

« "Оценку мне тогда не поставили. Я помню, закатываю ленту в катушку, Елена Львовна ко мне бежит: "Яна, спокойно, все нормально". Ирина Александровна мне руку на плечо кладет и говорит: "Яночка, ты умничка, ты вообще лучшая, но ты делаешь еще раз, следующая". И я тогда первый раз сматерилась, если честно. Уже не могла сдерживаться, не контролировала себя. Было, конечно, страшно, тяжело, но второй раз тоже нормально выступила", — рассказывает Кудрявцева. Впоследствии она выиграет и золото в упражнении с лентой с многоборьем, и еще несколько медалей.

Интересно, что когда Винер пошла разбираться к судьям по поводу музыки, она попросила их включить диск в ее присутствии. Те дрожащими руками поставили композицию с "родного" диска, все звучало идеально и без помех. Получается, что на время выхода Кудрявцевой оригинальный диск был заменен испорченным, но доказать это было невозможно. Пришлось играть по предложенным правилам и удовлетвориться тем, что даже такая подлянка не стала помехой для Яны с ее железным характером.

Наша сторона была не согласна с распределением мест в финале с обручем. Отрыв украинки Анны Ризатдиновой от идущей второй Кудрявцевой был минимальным, и Винер подавала апелляцию на оценки. Ее не удовлетворили. Потеря даже одной золотой медали была для Винер неприемлема.

Еще один повод для раздражения главного тренера — пренебрежение к спортсменкам из групповых упражнений по сравнению с индивидуальными гимнастками. Им было выделено гораздо меньше времени для опробования, чем это принято на соревнованиях такого уровня. Групповые — крайне сложный в плане координации вид художественной гимнастики, где все зависит от слаженной работы всех спортсменок. Ошибку одной придется исправлять всем, и именно поэтому гимнасткам не хватало предложенных четырех ковров и утвержденного на чемпионате тайминга.