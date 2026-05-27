МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Масштабный геоглиф в виде пятиконечной звезды создали на Вологодчине в честь 81-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центральное мероприятие этой акции "Сад памяти" состоялось вблизи села Горицы Кирилловского округа. Ежегодно она проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

"Благодарю всех, кто пришел на нашу добрую традиционную акцию "Сад памяти", совместную с нашей партией "Единая Россия", которая посвящена очень важному, праведному, правильному смыслу. В этот день мы, совершая таинство посадки деревьев, свято чтим, помним каждого вологжанина, отдавшего свою жизнь за Отечество, за свою великую Родину и малую родину. Как вы помните, более 340 тысяч вологжан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них около 200 тысяч человек не вернулись домой, еще 221 тысяча человек не выдержали невзгод жизни в тылу", – сказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Участники акции во главе с губернатором Вологодской области создали геоглиф в форме пятиконечной звезды, высадив 300 сосен вблизи горы Мауры. На этой же локации в 2024 году появился геоглиф "Победа", а в прошлом году к нему добавили цифру "80" – в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Это и память о наших великих воинах современности – участниках СВО, которые ушли в вечность", – подчеркнул Филимонов.