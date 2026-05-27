Геоглиф в виде пятиконечной звезды создали на Вологодчине
17:18 27.05.2026
Геоглиф в виде пятиконечной звезды создали на Вологодчине

Геоглиф в виде пятиконечной звезды создали на Вологодчине в честь Победы в ВОВ

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramГеоглиф в виде пятиконечной звезды вблизи села Горицы Кирилловского округа в Вологодской области
Геоглиф в виде пятиконечной звезды вблизи села Горицы Кирилловского округа в Вологодской области
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Геоглиф в виде пятиконечной звезды вблизи села Горицы Кирилловского округа в Вологодской области
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Масштабный геоглиф в виде пятиконечной звезды создали на Вологодчине в честь 81-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центральное мероприятие этой акции "Сад памяти" состоялось вблизи села Горицы Кирилловского округа. Ежегодно она проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".
"Благодарю всех, кто пришел на нашу добрую традиционную акцию "Сад памяти", совместную с нашей партией "Единая Россия", которая посвящена очень важному, праведному, правильному смыслу. В этот день мы, совершая таинство посадки деревьев, свято чтим, помним каждого вологжанина, отдавшего свою жизнь за Отечество, за свою великую Родину и малую родину. Как вы помните, более 340 тысяч вологжан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них около 200 тысяч человек не вернулись домой, еще 221 тысяча человек не выдержали невзгод жизни в тылу", – сказал губернатор региона Георгий Филимонов.
Участники акции во главе с губернатором Вологодской области создали геоглиф в форме пятиконечной звезды, высадив 300 сосен вблизи горы Мауры. На этой же локации в 2024 году появился геоглиф "Победа", а в прошлом году к нему добавили цифру "80" – в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Это и память о наших великих воинах современности – участниках СВО, которые ушли в вечность", – подчеркнул Филимонов.
Вологодская область присоединяется к международный акции "Сад памяти" уже седьмой год подряд. В этом сезоне в регионе планируют высадить свыше 270 тысяч деревьев на площади более 120 гектаров. Всего за время проведения акции на Вологодчине было посажено уже более 3,1 миллиона деревьев на площади около 1,2 тысячи гектаров.
