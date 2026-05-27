Гассиев проведет первую защиту титула WBA 11 июля в Москве против Йока

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев проведет первую защиту титула в поединке против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Бой состоится 11 июля в Москве на турнире IBA .PRO.

Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016–2018) в первом тяжелом весе.