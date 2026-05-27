Гарбузов: бизнес-центр Москвы по программе МПТ создаст 2,3 тыс рабочих мест
13:03 27.05.2026
Гарбузов: бизнес-центр Москвы по программе МПТ создаст 2,3 тыс рабочих мест

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Проект делового пространства "Маунт" реализуется на западе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), после ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано более 2,3 тысячи рабочих мест, заявил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа стимулирования создания новых рабочих мест позволяет последовательно возводить современную инфраструктуру в различных районах столицы, делая город более удобным для москвичей. Благодаря ей новые деловые центры и социальные сервисы располагаются там, где они больше всего нужны людям, снижая ежедневную маятниковую миграцию", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что таким образом в районе Солнцево реализуется проект бизнес-центра с современными офисными пространствами. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь будет создано более 2,3 тысячи рабочих мест.
Строительство делового комплекса проходит под контролем Мосгосстройнадзора. По словам председателя Антона Слободчикова, один из входов в 21-этажное здание бизнес-центра выполнят в виде лестницы-амфитеатра. На данный момент на объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. Инспекторы комитета провели уже три выездные проверки, в ходе которых оценили качество конструкций и применяемых материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.
Архитектурный образ здания вдохновлен природной геометрией утеса, подчеркнули в пресс-службе. Фасады будут выполнены с акцентом на вертикальную пластику и ориентированы на панорамные виды окружающей зеленой территории.
Представитель девелоперской компании Forma Антон Валявин отметил, что внутренние пространства бизнес-центра "Маунт" спроектированы как единая гибкая среда, где сочетаются работа и неформальное общение. Например, центральным элементом станет лобби высотой девять метров с эспрессо-баром, зонами ожидания и стойкой ресепшен. В отделке используется сочетание бетона, стекла, дерева и металла с медным оттенком, а световая концепция, вдохновленная янтарем, формирует цельный и узнаваемый образ пространства.
Кроме того, проект предусматривает подземный паркинг на 149 машино-мест с возможностью установки зарядной инфраструктуры для электромобилей. В здании будут реализованы современные инженерные решения, в том числе система климат-контроля, панорамное остекление с возможностью естественного проветривания и цифровые сервисы.
Программа МПТ реализуется с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут свыше 290 объектов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Это новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Всего в развитие столицы будет привлечено более 3,4 триллиона рублей. Это позволит создать порядка 400 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.
 
