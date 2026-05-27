Гарбузов: предприятие из Москвы поставило библиотеке комплекс для оцифровки

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Столичное предприятие "ЭЛАР" поставило Российской государственной библиотеке комплекс для оцифровки крупногабаритных материалов, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"На территории города сосредоточено свыше 850 предприятий радиоэлектронной промышленности. Локализация в столице позволяет им активно наращивать потенциал и создавать современные решения для самых разных сфер, включая сохранение культурного наследия. Компании тесно взаимодействуют с ведущими вузами, научными институтами и культурными учреждениями", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что таким образом производитель сканирующего оборудования поставил комплекс для оцифровки крупноформатных материалов Российской государственной библиотеке.

Комплекс оснащен платформой для размещения книг, которая позволяет работать с изданиями больших размеров — толщиной до 75 сантиметров и весом до 50 килограммов. Для выравнивания листов при сканировании используется специальное большое стекло, которое аккуратно прижимает страницы, то есть механизм выполняет функции автоматически.

Также в комплект поставки входит собственное программное решение для управления оцифровкой и обработкой изображений. ПО может быть использовано с отечественной аппаратной базой и совместимо с российскими операционными системами.

Сканер является полностью отечественной разработкой, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это позволит библиотеке системно работать с крупноформатными материалами, обеспечивая необходимое качество цифровых копий и соблюдение требований к оцифровке фондов.

Директор департамента по маркетингу корпорации "ЭЛАР" Артем Вартанян подчеркнул, что Российская государственная библиотека обладает значительной экспертизой в области оцифровки в том числе материалов, представляющих культурное и историческое наследие. В структуре РГБ работает центр оцифровки библиотечных фондов, где используется профессиональное оборудование для работы с самыми разными типами документов и изданий.

Он добавил, что предприятие сотрудничает с РГБ много лет и за это время поставляло библиотеке различные модели сканеров под конкретные задачи. Новое оборудование позволит расширить возможности по работе с крупноформатными материалами и обеспечит бережное создание цифровых копий габаритных оригиналов.

