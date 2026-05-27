Гарбузов: предприятие из Москвы поставило библиотеке комплекс для оцифровки

12:30 27.05.2026
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Столичное предприятие "ЭЛАР" поставило Российской государственной библиотеке комплекс для оцифровки крупногабаритных материалов, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"На территории города сосредоточено свыше 850 предприятий радиоэлектронной промышленности. Локализация в столице позволяет им активно наращивать потенциал и создавать современные решения для самых разных сфер, включая сохранение культурного наследия. Компании тесно взаимодействуют с ведущими вузами, научными институтами и культурными учреждениями", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что таким образом производитель сканирующего оборудования поставил комплекс для оцифровки крупноформатных материалов Российской государственной библиотеке.
Комплекс оснащен платформой для размещения книг, которая позволяет работать с изданиями больших размеров — толщиной до 75 сантиметров и весом до 50 килограммов. Для выравнивания листов при сканировании используется специальное большое стекло, которое аккуратно прижимает страницы, то есть механизм выполняет функции автоматически.
Также в комплект поставки входит собственное программное решение для управления оцифровкой и обработкой изображений. ПО может быть использовано с отечественной аппаратной базой и совместимо с российскими операционными системами.
Сканер является полностью отечественной разработкой, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это позволит библиотеке системно работать с крупноформатными материалами, обеспечивая необходимое качество цифровых копий и соблюдение требований к оцифровке фондов.
Директор департамента по маркетингу корпорации "ЭЛАР" Артем Вартанян подчеркнул, что Российская государственная библиотека обладает значительной экспертизой в области оцифровки в том числе материалов, представляющих культурное и историческое наследие. В структуре РГБ работает центр оцифровки библиотечных фондов, где используется профессиональное оборудование для работы с самыми разными типами документов и изданий.
Он добавил, что предприятие сотрудничает с РГБ много лет и за это время поставляло библиотеке различные модели сканеров под конкретные задачи. Новое оборудование позволит расширить возможности по работе с крупноформатными материалами и обеспечит бережное создание цифровых копий габаритных оригиналов.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент в Москве работает свыше 4,6 тысячи промышленных компаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщал, что московские промышленники поставляют светотехническое оборудование, кабели, мебель, декорации и многое другое в ведущие театры, а также другие досуговые учреждения столицы и регионов России.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
