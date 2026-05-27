Гуцул заявила, что встреча с Путиным стала главным событием в ее жизни - РИА Новости, 27.05.2026
11:22 27.05.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии, в которой поделилась своими мыслями о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
  • Встреча Гуцул с Путиным 6 марта 2024 года в Сочи стала одним из главных событий в ее жизни и привела к получению весомой поддержки для Гагаузии со стороны России.
  • После встречи были реализованы различные проекты, включая надбавки к пенсиям для жителей Гагаузии.
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся в заключении в ожидании приговора, написала в своей книге, что встреча с президентом России Владимиром Путиным стала главным событием в ее жизни - после нее Гагаузия от России получила весомую поддержку.
Гуцул в заключении написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии против неугодных политиков. Книга "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" представляет собой 30 писем, которые она написала разным людям, в том числе Путину. В нем упоминается встреча Гуцул с российским лидером 6 марта 2024 года в Сочи.
"У вас встреч — тысячи в год. Для вас это работа, ежедневный график, протокольные мероприятия. Для меня та мартовская встреча — одно из главных событий в жизни. Сейчас власти Молдавии считают нашу встречу моим преступлением. Я считаю ее честью", - написала Гуцул в своем письме к Путину.
Глава Гагаузии отметил, что пишет это письмо "не от башкана (главы Гагаузии – ред.) президенту, а от человека человеку". "Пишу, чтобы поблагодарить вас. И чтобы объяснить, что значит ваша поддержка для таких народов, как наш, — маленьких, но не готовых сдаться", - подчеркнула она.
Гуцул поблагодарила Путина за то, что он ее выслушал при встрече. "Выслушал главу автономии, о которой половина мира даже не слышала. Спасибо за то, что проблемы 155 тысяч гагаузов оказались для Вас важны. После нашей встречи мы почувствовали поддержку: для небольшого народа, который задыхается под давлением своего же государства, это важнее, чем может показаться", - пояснила она.
В книге в преддверии письма к российскому президенту поясняется, что на встрече с Путиным обсуждались вопросы социально-экономического развития автономии, поддержки русского языка и культурных связей между Гагаузией и Россией. После этой встречи были реализованы разные проекты, в том числе надбавки к пенсиям для жителей Гагаузии.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
