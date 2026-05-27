11:19 27.05.2026
Гуцул заявила, что ее судят за несогласие поддержать разрыв с Россией

КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся в заключении в ожидании приговора, заявила в своей книге, что ее судят в том числе за встречу с президентом России Владимиром Путиным и за несогласие поддержать курс на разрыв с Россией.
Гуцул в заключении написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии против неугодных политиков. Книга "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" представляет собой 30 писем, которые она написала разным людям, в том числе президенту России Владимиру Путину.
"Еще меня судят за встречу с Вами. За то, что не поддержала курс на разрыв с Россией, с русским языком, с русской культурой… Власти Молдавии обвиняют меня в "пророссийских взглядах". Для них это преступление. Для меня это просто моя жизнь", - написала Гуцул в письме к Путину.
Глава Гагаузии отметила, что выросла сразу в двух культурах – гагаузской и русской. "Мое первое слово было на русском, и мама учила меня молиться "Отче наш" на том же языке, на котором разговаривала со мной каждый день. По воскресеньям бабушка брала меня в православную церковь, где служба шла на церковнославянском, но проповедь звучала на русском, чтобы все понимали", - пояснила она в письме.
"Две культуры — гагаузская и русская — шли рядом со мной всю жизнь. Не боролись между собой, а дополняли друг друга, делали меня целостной. Когда режим Санду говорит, что я "пророссийская", они на самом деле требуют: "Выбери одно. Откажись от другого. Разорвись пополам", - подчеркнула Гуцул.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другим государством.
