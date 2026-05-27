Суд в ЕС зарегистрировал второй иск Гагариной об отмене санкций

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить санкции ЕС, свидетельствуют данные судебной базы суда.
Дело зарегистрировано под номером T-314/26 "Гагарина против Совета ЕС".
Согласно карточке дела, иск был подан 25 мая.
В базе суда указано, что дело находится в статусе "на рассмотрении".
Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.
Речь идет уже о втором иске Гагариной против санкций ЕС.
После введения ограничений Гагарина уже обращалась в суд ЕС с требованием аннулировать санкции. Это дело также продолжает рассматриваться.
В новом иске, судя по регистрационным данным суда, Гагарина вновь добивается отмены ограничительных мер Совета ЕС.
На данный момент в публичной базе суда доступны только: номер дела, название, дата подачи иска.
Подробности требований и аргументов сторон пока не опубликованы.