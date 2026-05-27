Рейтинг@Mail.ru
Суд в ЕС зарегистрировал второй иск Гагариной об отмене санкций - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 27.05.2026
Суд в ЕС зарегистрировал второй иск Гагариной об отмене санкций

Суд зарегистрировал второй иск Гагариной против Совета ЕС об отмене санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Гагарина подала второй иск в Общий суд ЕС с требованием отменить санкции против нее.
  • Дело зарегистрировано под номером T-314/26 и находится на рассмотрении.
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить санкции ЕС, свидетельствуют данные судебной базы суда.
Дело зарегистрировано под номером T-314/26 "Гагарина против Совета ЕС".
Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ЕС ввел новые санкции против первого замминистра культуры
23 апреля, 18:17
Согласно карточке дела, иск был подан 25 мая.
В базе суда указано, что дело находится в статусе "на рассмотрении".
Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.
Речь идет уже о втором иске Гагариной против санкций ЕС.
Евросоюз ввел санкции против певицы в июне 2024 года. В обосновании ограничений Брюссель ссылался, в частности, на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой политики российских властей, включая выступление на концерте к годовщине присоединения Крыма.
После введения ограничений Гагарина уже обращалась в суд ЕС с требованием аннулировать санкции. Это дело также продолжает рассматриваться.
В новом иске, судя по регистрационным данным суда, Гагарина вновь добивается отмены ограничительных мер Совета ЕС.
На данный момент в публичной базе суда доступны только: номер дела, название, дата подачи иска.
Подробности требований и аргументов сторон пока не опубликованы.
Тележурналист Эрнест Мацкявичюс - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС
16 марта, 17:13
 
В миреБрюссельРеспублика КрымПолина ГагаринаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала