Суд в ЕС зарегистрировал второй иск Гагариной об отмене санкций

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить санкции ЕС, свидетельствуют данные судебной базы суда.

Дело зарегистрировано под номером T-314/26 "Гагарина против Совета ЕС ".

Согласно карточке дела, иск был подан 25 мая.

В базе суда указано, что дело находится в статусе "на рассмотрении".

Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.

Речь идет уже о втором иске Гагариной против санкций ЕС.

Евросоюз ввел санкции против певицы в июне 2024 года. В обосновании ограничений Брюссель ссылался, в частности, на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой политики российских властей, включая выступление на концерте к годовщине присоединения Крыма

После введения ограничений Гагарина уже обращалась в суд ЕС с требованием аннулировать санкции. Это дело также продолжает рассматриваться.

В новом иске, судя по регистрационным данным суда, Гагарина вновь добивается отмены ограничительных мер Совета ЕС.

На данный момент в публичной базе суда доступны только: номер дела, название, дата подачи иска.