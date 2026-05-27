Футболисты сборной России получат выходной в день финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной России получат выходной в день финала Лиги чемпионов.
- Финальный матч пройдет 30 мая в Будапеште, в нем встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал".
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты сборной России получат выходной в день финала Лиги чемпионов, сообщил РИА Новости полузащитник национальной команды Максим Петров.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. В решающем матче главного еврокубкового турнира встретятся французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, и английский "Арсенал".
"У нас выходной будет в день финала Лиги чемпионов, - сказал Петров, отвечая на вопрос о том, будет ли сборная России централизованно смотреть трансляцию матча "ПСЖ" - "Арсенал". - Сам смотреть, конечно, буду. За кого болеть, вопрос не стоит. Не знаю, есть ли в сборной кто-то, кто болеет за "Арсенал". Думаю, все будут за "ПСЖ". "Арсенал" - неудобный соперник. 100%, что у них тоже будут шансы на победу".
В рамках сбора сборная России проведет три матча. 28 мая в Каире пройдет игра с командой Египта. 5 и 9 июня россияне сыграют со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, эти встречи пройдут в Волгограде и Калининграде.