Карпин рассказал о болях Тюкавина - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
21:38 27.05.2026 (обновлено: 22:07 27.05.2026)
Карпин рассказал о болях Тюкавина

Карпин: Тюкавин столкнулся с болями в прооперированном колене

  • Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин столкнулся с болями в прооперированном колене.
  • Сборная России 28 мая сыграет в Каире товарищеский матч с командой Египта, Тюкавин не прилетел в столицу Египта.
  • Помимо Тюкавина, в тренировке сборной России не участвовали защитники Даниил Денисов и Максим Осипенко, а также полузащитники Александр Головин, Данил Пруцев и Лечи Садулаев по разным причинам.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Динамо" и сборной России по футболу Константин Тюкавин столкнулся с болями в прооперированном колене, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Сборная России 28 мая сыграет в Каире товарищеский матч с командой Египта. Начало - в 21:00 мск. Тюкавин не прилетел в столицу Египта.
"У Тюкавина боли в прооперированном колене. Надеемся, сможет принять участие в следующих матчах", - сказал Карпин.
Помимо Тюкавина, в тренировке сборной России участия не принимали защитники Даниил Денисов ("Спартак") и Максим Осипенко ("Динамо"), а также полузащитники Александр Головин ("Монако"), Данил Пруцев ("Локомотив") и Лечи Садулаев ("Ахмат").
"Садулаев в отпуске получил сотрясение мозга, ему нельзя летать. Осипенко получил травму еще в расположении сборной", - добавил Карпин.
Сборная России, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
