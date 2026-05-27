Россия тренируется перед матчем с Египтом без Головина и Тюкавина

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу проводит предматчевую тренировку перед товарищеской игрой против команды Египта без Константина Тюкавина, Александра Головина и еще четверых игроков, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало — в 21:00 мск. Ранее стало известно, что товарищеский матч пройдет не на арене "Миср", как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе.
Из вызванных на сбор игроков в столицу Египта не прилетел нападающий московского "Динамо" Тюкавин. Также в тренировке не принимают участия защитники Даниил Денисов ("Спартак") и Максим Осипенко ("Динамо"), а также полузащитники Головин ("Монако"), Данил Пруцев ("Локомотив") и Лечи Садулаев ("Ахмат")
Сборная России, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
