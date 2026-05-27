Россия тренируется перед матчем с Египтом без Головина и Тюкавина

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу проводит предматчевую тренировку перед товарищеской игрой против команды Египта без Константина Тюкавина, Александра Головина и еще четверых игроков, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало — в 21:00 мск. Ранее стало известно, что товарищеский матч пройдет не на арене "Миср", как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе.