Россия тренируется перед матчем с Египтом без Головина и Тюкавина - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
20:00 27.05.2026 (обновлено: 20:47 27.05.2026)
Россия тренируется перед матчем с Египтом без Головина и Тюкавина

Сборная России тренируется перед матчем с египтянами без Головина и Тюкавина

  • Сборная России по футболу проводит предматчевую тренировку перед товарищеской игрой против команды Египта без Константина Тюкавина, Александра Головина и еще четверых игроков.
  • Товарищеская игра между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире, начало — в 21:00 мск.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу проводит предматчевую тренировку перед товарищеской игрой против команды Египта без Константина Тюкавина, Александра Головина и еще четверых игроков, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало — в 21:00 мск. Ранее стало известно, что товарищеский матч пройдет не на арене "Миср", как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе.
Из вызванных на сбор игроков в столицу Египта не прилетел нападающий московского "Динамо" Тюкавин. Также в тренировке не принимают участия защитники Даниил Денисов ("Спартак") и Максим Осипенко ("Динамо"), а также полузащитники Головин ("Монако"), Данил Пруцев ("Локомотив") и Лечи Садулаев ("Ахмат")
Сборная России, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
ФутболАлександр ГоловинКонстантин ТюкавинДинамо МоскваСпартак МоскваМонакоРоссияЕгипетКаир (город)
 
