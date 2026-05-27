Россия пресекла 34 попытки ВСУ вклиниться на свою территорию в 2025 году

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тридцать четыре попытки украинских боевиков вклиниться на территорию РФ на участках границы, примыкающих к зоне СВО, были пресечены в 2025 году, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.