18:05 27.05.2026
ФСБ: Россия пресекла 34 попытки ВСУ вклиниться на свою территорию в 2025 году

Сотрудники ФСБ . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году пресечены 34 попытки украинских боевиков вклиниться на территорию России на участках границы, примыкающих к зоне СВО.
  • Восстановлено положение на государственной границе в пределах Курской области и освобождены все населенные пункты, занятые украинскими боевиками.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тридцать четыре попытки украинских боевиков вклиниться на территорию РФ на участках границы, примыкающих к зоне СВО, были пресечены в 2025 году, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Усилиями группировки войск "Север" совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году (2025 - ред.)... пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы.", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос об обстановке на госгранице, примыкающей к зоне спецоперации.
По его словам, ситуация остается сложной. В то же время восстановлено положение на государственной границе в пределах Курской области и освобождены все населенные пункты, занятые украинскими боевиками.
БезопасностьРоссияКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир Кулишов
 
 
