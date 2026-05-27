Во Франции поразились действиям властей после предупреждения России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на решение Франции не вывозить своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения России о необходимости срочно покинуть город.
"Эммануэль Макрон все еще ищет способ начать войну с Россией? В конце концов, заявить, что мы не эвакуируем наших граждан и дипломатов, — хороший способ сделать это!" — написал один из комментаторов.
"А что скажет правительство, если появятся погибшие среди французов?" — поинтересовался другой.
"Макрон и его типичные провокации. Будет очень глупо, если атака затронет наших дипломатов", — поделился мнением еще один пользователь.
"Находясь в безопасности в Париже, они решают судьбу государственных служащих в Киеве", — заключили читатели.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре позже заявил, что Париж не собирается вывозить своих дипломатов из Киева.