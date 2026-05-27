Форум объединил более 1,5 тысячи предпринимателей в Нижегородской области

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек приняли участие в форуме для предпринимателей "МолодежНО Бизнес" в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа события сочетала в себе разные форматы, которые позволили предпринимателям, у которых уже есть свое дело, найти поддержку и рассказать о нем потенциальным инвесторам. А для тех, у кого бизнес только на стадии идеи — обрести наставника и узнать о возможностях для ее реализации.

На протяжении всего дня действовала менторская гостиная, в которой проходили закрытые встречи с крупными нижегородскими предпринимателями. У гостей была возможность лично задать вопросы.

Организации инфраструктуры поддержки бизнеса проводили для участников консультации по возможностям использования различных инструментов поддержки.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что для развития молодежного предпринимательства в регионе также действует центр "Высота".

"Всегда важно, чтобы на пути у молодого предпринимателя был тот, кто поможет преодолеть все трудности, поделится опытом и знаниями. Для этого в регионе действует молодежный центр „Высота“, который помогает найти наставников в большом сообществе, чтобы вместе развивать бизнес-проекты от идеи до реального результата. Центр — это большая команда единомышленников, которая объединяет тех, кто делает первые шаги в предпринимательстве. Там реализуются проекты „Мой первый бизнес“, „Клуб бизнес-мам“, „Мой стартап“. Мы всегда открыты и готовы поддержать молодых предпринимателей", — приводит пресс-служба слова Ануфриевой.